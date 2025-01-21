Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Joy Awards ödül törenine katıldıktan sonra, dünyanın en güzel kadınları listesinde gösterilmesi hakkında felsefi bir açıklama yaptı. Siyah elbisesiyle geceye damgasını vuran Evcen, güzellik anlayışını derinlemesine değerlendirdi.

"Güzellik, ruh ve aklın yanında anlamlıdır"

Fahriye Evcen, yaptığı açıklamada güzellik listesinin kendisi için anlamlı olduğunu ancak bu olgunun tek başına değerli olmadığını belirtti: "Güzel bir şey tabii ki... Negatif bir şey hissettirmiyor ama hiçbir zaman bu olgu içinde kaybolduğumu hatırlamıyorum. Güzel bir şey ama her zaman o güzelliğin yanı sıra ruhunun ve aklının da her zaman hazır olması lâzım."

Güzellik ve içsel huzur bir bütün

Fahriye Evcen, güzelliğin dışsal faktörlerle ölçülmesinin yetersiz olduğunu savundu ve içsel güzelliğin önemine vurgu yaptı. "Onlar olmadan emin olun güzelliğin hiçbir anlamı yok. Ruhun ve aklın güzelliği her zaman onun yanında olmalı. Hep buna inanıyorum."

Yaşadıkça küçük anlardaki mutluluğu buldu

Fahriye Evcen, yaşadıkça büyük şeylerin değil, küçük anların insanı mutlu edebileceğini öğrendiğini söyledi. Maddiyatın değil, özdeki huzurun ön planda olduğunu belirtti: "Çocukların da bana öğrettiği bir şey. O küçük anlardaki mutluluğu yakalayıp biraz oralardan bunu türetmeye çalışıyorum."

"Pollyanna olmam ama küçük şeylerle mutlu olabilirim"

Evcen, son dönemde küçük şeylerle mutlu olmayı öğrendiğini vurguladı. Yaşla birlikte negatif şeylerden daha fazla uzak durmayı tercih ettiğini belirterek, insanın iç huzurunu bulduğu küçük anları takdir etti.