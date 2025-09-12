Sosyal medyada “soyadı krizi” ve şiddet iddiaları ile gündeme gelen çiftin bu paylaşımı, hayranlarını sevindirdi.

Evcen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımına “Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda” notunu düştü. Çiftin poz verdiği 1959 model klasik Cadillac, takipçilerin yoğun ilgisini toplarken, fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Soyadı kriziyle başlayan söylentiler

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışarak 2017 yılında evlenen ve magazin dünyasında “örnek çift” olarak gösterilen Evcen ve Özçivit’in son dönemde birlikte paylaşım yapmaması dikkat çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda Evcen’in Instagram profilinden “Özçivit” soyadını kaldırması, ayrılık iddialarını alevlendirmiş, saatler sonra soyadını yeniden eklemesi ise kafaları karıştırmıştı.

Şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü

Tüm bunların üzerine “Beyaz Magazin” programında ortaya atılan şiddet iddiası, çiftin evliliğiyle ilgili söylentileri daha da güçlendirdi. Programda, komşuların evden tartışma sesleri duyduğu ve çiftin tatilde de gerginlik yaşadığı ileri sürüldü. Bu iddialar, Evcen’in sosyal medya profilindeki değişikliklerin bir kavganın sonucu olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Çiftten sert açıklama

Gündemi sarsan iddiaların ardından Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ortak bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Aile hayatına ve aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize ve ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse, bunu yapan kişilerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.”

Çiftin romantik paylaşımı, tüm bu söylentilere “her şey yolunda” mesajı olarak yorumlanırken, hayranları sosyal medyada destek mesajları yağdırdı.