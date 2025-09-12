Oyuncu Fahriye Evcen, 2025 yazına sosyal medya paylaşımıyla veda etti. Tatil boyunca çekilen fotoğraflarını yayımlayan Evcen’in gönderisi kısa sürede gündem oldu.

Yaz tatilinden özel kareleri paylaştı

39 yaşındaki Fahriye Evcen, Instagram hesabında yaz boyunca çekilen tatil fotoğraflarını “Yaza hafif ve pürüzsüz bir elveda… Bir dahaki sefere görüşürüz” notuyla paylaştı.

Evcen, 2016’da Burak Özçivit ile evlenmiş, çift 2019’da Karan’ı, 2023’te ise Kerem’i kucaklarına almıştı. Evlilikleri boyunca magazin gündeminden düşmeyen çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla da konuşulmuştu.

Fahriye Evcen’in yaza veda paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyada gündem olan kareler, magazin basınında da geniş yer buldu.