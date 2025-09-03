Magazin gündeminden boşanma iddialarıyla düşmeyen Fahriye Evcen, kariyerinde sürpriz bir adım attı. Ünlü oyuncu, çocuklara İngilizce öğreten popüler bir mobil uygulamanın yüzü oldu. Anlaşma kapsamında Evcen, üç ay boyunca sosyal medya hesaplarından hem eğlenceli hem de öğretici içerikler paylaşacak. Bu dev reklam iş birliğinin bedeli ise tam 1 milyon dolar olarak açıklandı.

Magazin Gündeminde Boşanma İddiaları

Türk televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, özel hayatlarıyla uzun süredir magazin haberlerinin merkezinde bulunuyor. "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran çift, yıllarca örnek aile olarak anıldı. Ancak son dönemde sosyal medyada birlikte paylaşım yapmamaları, aralarındaki mesafenin arttığına dair iddiaları beraberinde getirdi. Çift, boşanma ve şiddet söylentilerini sosyal medya paylaşımlarıyla yalanladı.

Evcen Reklam Dünyasına Adım Attı

Fahriye Evcen, 13,7 milyon Instagram takipçisiyle bugüne kadar reklam iş birliklerine mesafeli yaklaşmasıyla biliniyordu. Ancak son hamlesiyle sürpriz yaptı. Çocuklara İngilizce öğreten uygulamanın yüzü olarak, markanın tanıtımında aktif rol alacak. Üç ay sürecek iş birliği boyunca Evcen, takipçilerine eğlenceli ve öğretici içerikler sunacak.

Kulislerdeki İddialar

Öte yandan magazin kulislerinde Evcen ve Özçivit’in evliliğiyle ilgili farklı dedikodular dolaşmaya devam ediyor. Çiftin uzun süredir geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öne sürülüyor. İddialara göre, Fahriye Evcen kariyerine odaklanarak artık kendi ayakları üzerinde durmayı planlıyor.