ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Powell, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirtse de, hedef olan yüzde 2 seviyesine ulaşma konusunda temkinli olduğunu ifade etti. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell'ın açıklamaları ve piyasaların tepkisi

Powell, ABD Kongresi'ndeki yarıyıllık Para Politikası Raporu sunumunun ikinci gününde, Fed'in bilanço küçültme hedeflerine ulaştığını ve enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair güveninin arttığını belirtti. Ancak, sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine ulaşılmadığı için temkinli davranmaları gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Faiz indirimi beklentileri

Analistler, Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini belirtti. Para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 77, kasımda ise yüzde 76 olarak fiyatlanıyor. Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi ihtimali ise yüzde 99 olarak değerlendiriliyor.

Teknoloji sektöründe yükseliş

Powell'ın açıklamaları ve küresel yarı iletken devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC) satışlarının artması, teknoloji sektöründe pozitif bir seyir izlenmesine neden oldu. TSMC'nin geliri 2024'ün ilk yarısında yıllık yüzde 27 artarak 38,7 milyar dolara ulaştı. TSMC'nin hisseleri yüzde 3,5, Nvidia yüzde 2,5, Apple yüzde 2, Microsoft yüzde 1,5 ve Alphabet ile Meta'nın hisseleri yüzde 1 değer kazandı.

Banka bilançoları ve diğer veriler

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'a, iç kontrol ve risk sorunlarını çözmede yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle 135,6 milyon dolar para cezası verildi. Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra, cuma günü yayımlanacak banka bilançolarının da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 artması bekleniyor.

Küresel piyasalarda durum

ABD'de Nasdaq ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelerde kapanış yaparken, Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir hakim. Asya piyasalarında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekor seviyesine ulaştı. Güney Kore Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,50'de sabit tuttu.

Türkiye piyasaları

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi düşüşle günü tamamladı. Dolar/TL kuru ise dalgalı bir seyir izleyerek 32,9120 seviyesinden işlem görüyor.