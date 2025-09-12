Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hafta aldığı kararla politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5’e çekti. Piyasaların da merakla beklediği karar sonrasında döviz ve altın piyasalarında sert hareketler yaşandı.

Dolar ve Euro Rekor Tazeledi

Dünü 41,26 seviyesinde tamamlayan Dolar/TL, yeni günde 41,35’e yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL ise 48,50 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ABD enflasyonunun yıllık bazda %2,9 olarak açıklanması ve Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri %2,15’te sabit bırakması da döviz kurları üzerindeki baskıyı artırdı.

Altın da Zirveye Yakın

Küresel enflasyon verileri ve iç piyasadaki faiz indiriminin etkisiyle altın fiyatları da haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın ve ons altın, tarihi zirvelerine yakın seviyelerde dalgalanıyor.

Piyasalar Ne Bekliyor?

Uzmanlara göre faiz indirimi sonrası döviz ve altındaki yükseliş eğilimi kısa vadede devam edebilir. Yatırımcılar önümüzdeki hafta açıklanacak yeni ekonomik verileri ve küresel merkez bankalarının kararlarını yakından takip edecek.