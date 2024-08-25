İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamalarda, İş Bankası'nın hem Türkiye'deki hem de uluslararası alandaki stratejik hedeflerini ve mevcut ekonomik durumu detaylandırdı.

İşte öne çıkan başlıca noktalar:

Ekonomik görünüm ve enflasyon

Enflasyon ve parasal sıkılaşma : Aran, parasal sıkılaşmanın sonuçlarının görülmeye başlandığını ve enflasyon kontrol altına alındıktan sonra ekonomik rahatlamanın 2026 yılında mümkün olacağını belirtti. Şu anda ekonominin soğuduğunu ve bu süreçte istihdam, üretim ve ihracatta sorunlar yaşandığını vurguladı.

: Aran, parasal sıkılaşmanın sonuçlarının görülmeye başlandığını ve enflasyon kontrol altına alındıktan sonra ekonomik rahatlamanın 2026 yılında mümkün olacağını belirtti. Şu anda ekonominin soğuduğunu ve bu süreçte istihdam, üretim ve ihracatta sorunlar yaşandığını vurguladı. Faiz indirimleri: Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Ekim ayında başlamasını ve yıl sonu kasım gibi politika faizinin %45, 2025 sonunda ise %25'e çekilmesini öngördüğünü söyledi.

İş Bankası'nın stratejik hedefleri

Holdingleşme : İş Bankası’nın holdingleşme sürecinden vazgeçmediğini belirtti. Mevzuata uygun olarak süreci sonuçlandırma imkanının kalmadığını ifade etti, ancak ilerleyen dönemde ilgili kurumlardan gelecek değerlendirmelere göre aksiyon alınacağını söyledi.

: İş Bankası’nın holdingleşme sürecinden vazgeçmediğini belirtti. Mevzuata uygun olarak süreci sonuçlandırma imkanının kalmadığını ifade etti, ancak ilerleyen dönemde ilgili kurumlardan gelecek değerlendirmelere göre aksiyon alınacağını söyledi. Küresel banka olma hedefi: İkinci yüzyılda küresel çapta en geniş coğrafyada, en fazla müşteriye hitap eden ve hisse değeri en yüksek ilk 10 banka arasında yer alma hedefi koyduklarını açıkladı.

Dijitalleşme ve teknoloji

Dijital bankacılık : İşCep’in dünya çapında en iyi mobil bankacılık uygulaması seçilmesini ve bankanın dijitalleşmedeki en büyük gücü olduğunu belirtti. Gelecek yüzyılda dijital bankacılığın önemli rol oynayacağını ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatları kullanacaklarını vurguladı.

: İşCep’in dünya çapında en iyi mobil bankacılık uygulaması seçilmesini ve bankanın dijitalleşmedeki en büyük gücü olduğunu belirtti. Gelecek yüzyılda dijital bankacılığın önemli rol oynayacağını ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatları kullanacaklarını vurguladı. Yapay zeka: Yapay zekanın bankacılık sektöründe müşteri deneyimini kişiselleştirme ve maliyetleri azaltma açısından büyük önem taşıdığını belirtti, ancak teknolojinin dikkatli uygulanması gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm

Karbon ayak izi: Net sıfır bankacılık birliği üyesi olarak, kendi karbon ayak izlerini sıfırlama hedefini 2035’ten 2026’ya çektiklerini ve müşterilerinin yeşil dönüşüm süreçlerine destek verdiklerini açıkladı.

Girişimcilik ve KOBİ destekleri

Girişimcilik ve KOBİ’ler: İş Bankası’nın girişimcilik ekosistemini desteklemek için özel şubeler kurduğunu ve KOBİ’lerin dijital ve yeşil dönüşümlerini desteklemek amacıyla çeşitli projeler yürüttüğünü söyledi.

Kredi ve bankacılık sektörü

Kredi sınırlamaları : Kredilerin ağırlıklı olarak nitelikli yatırımcılara gideceğini ve kredi sıkışıklığının 2025 yılı boyunca devam edeceğini öngördü.

: Kredilerin ağırlıklı olarak nitelikli yatırımcılara gideceğini ve kredi sıkışıklığının 2025 yılı boyunca devam edeceğini öngördü. Zorunlu karşılıklar ve karlılık: Zorunlu karşılık oranlarının artırılmasının bankaların karlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu durumun 2025 itibarıyla değişebileceğini belirtti.