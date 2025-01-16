Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gelecek hafta yapılması beklenen faiz kararı, piyasalarda önemli bir gündem maddesi haline geldi. Foreks Haber'in düzenlediği ankette, 24 ekonomistin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, 23 ekonomist, 23 Ocak'ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Bu gelişme, bankaların kredi faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla paralel bir hareket oluşturuyor.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş başladı

Son verilere göre, bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürmeye başladı. Özellikle 50 bin TL için 12 ay vadede iki bankanın faiz oranları %2,99'a kadar geriledi. 100 bin TL kredide ise en düşük oran %3,55 seviyelerine indi. Bu değişim, kredi kullanmayı planlayanlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş sürerken, 16 Ocak 2025 itibarıyla 50 bin TL kredi için en düşük faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

Alternatif Bank : %2,99

: %2,99 AlBaraka : %2,99 (Finansman kâr payı oranı)

: %2,99 (Finansman kâr payı oranı) Getir Finans: %3,55

50 bin TL kredi geri ödeme planı (12/24 Ay Vadeli)

12 Ay Vadeli Geri Ödeme Planı (Yüzde 2,99 Oranıyla):

Aylık Taksit: 5.293 TL

Toplam Geri Ödeme: 63.763 TL

24 Ay Vadeli Geri Ödeme Planı (Yüzde 2,99 Oranıyla):

Aylık Taksit: 3.242 TL

Toplam Geri Ödeme: 78.046 TL

100 Bin TL Kredi Geri Ödeme Planı (12/24 Ay Vadeli)

12 Ay Vadeli Geri Ödeme Planı (Yüzde 3,55 Oranıyla):

Aylık Taksit: 11.039 TL

Toplam Geri Ödeme: 132.467 TL

24 Ay Vadeli Geri Ödeme Planı (Yüzde 3,55 Oranıyla):

Aylık Taksit: 6.978 TL

Toplam Geri Ödeme: 167.474 TL

Kredi hacmi yükselmeye devam ediyor

Öte yandan, BDDK'nın açıkladığı verilere göre, ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 3 Ocak ile biten haftada yaklaşık 7 milyar TL artarak, 1 trilyon 431 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Tatil haftasına rağmen kredi hacmindeki yükseliş devam ediyor, bu da piyasalarda artan kredi talebini işaret ediyor.