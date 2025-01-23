Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü faiz kararı öncesi yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 35,50 TL direnç noktasını aşan dolar, yukarı yönlü sınırlı hareketlerle yeni zirveler görmeye devam ediyor. Bugün dolar, 35,66 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Piyasa uzmanlarına göre, doların bir sonraki direnç noktası 35,70 TL olarak öngörülüyor. Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı sonrası kurun vereceği tepki ise merakla bekleniyor.

23 Ocak 2025 döviz kurları:

Dolar:

Alış: 35,6402 TL

Satış: 35,6633 TL

Euro:

Alış: 37,1602 TL

Satış: 37,2330 TL

Sterlin:

Alış: 43,9862 TL

Satış: 44,0322 TL

Dolar kuru, faiz kararı öncesinde piyasalardaki belirsizliğin etkisiyle yatay seyir izlerken, Euro ve sterlin kurları da bu durumu takip ediyor. Euro, 37,23 TL seviyesinden işlem görürken, sterlin ise 44,03 TL fiyatlanıyor.

Uzmanlar, dolar kurundaki hareketliliğin küresel ekonomik koşullardan ve yurtiçi gelişmelerden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasanın tepkisi yakından izlenecek.