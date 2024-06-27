Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı. TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı.

Döviz kurlarında güncel durum

Güne 32,79 seviyesinden başlayan Dolar/TL, gün içinde en yüksek 32,95 seviyesini gördü. Euro/TL ise güne 35,14 seviyesinden başlarken gün içinde en yüksek 35,34 seviyesine çıktı. TCMB'nin politika faizi kararının ardından ise döviz kurlarında sınırlı bir düşüş gözlendi.

Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından Dolar/TL, gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden yüzde 0,30 değer kaybederek 32,85 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,25 kayıp yaşayarak 35,25 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekonomistlerin görüşleri

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalar üzerinde beklenen etkiyi yarattığını belirtiyor. Ancak döviz kurlarındaki sınırlı düşüşün, küresel ekonomik koşullar ve Türkiye'nin ekonomik görünümü ile de yakından ilişkili olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, döviz kurlarındaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini öngörüyor. Piyasalarda belirsizlikler sürerken, TCMB'nin gelecek dönem politika adımlarının yakından takip edileceği belirtiliyor.