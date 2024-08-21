Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararını açıkladı. Bu kararın ardından bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. Peki, 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Bankaların güncel faiz oranları ve getirileri
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. 1 milyon TL yatıranlar için aylık getiriler, bankalara göre değişiklik gösteriyor.
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 42 bin 863,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 42.863,39 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 42.054,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL
ING
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 41.245,9 TL
Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 39.628,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 38.819,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
ODEA
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 36.797,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.797,81 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 35.584,7 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.584,7 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 34.775,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.775,96 TL
HSBC
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 42.054,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 38.010,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 33.967,21 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.967,21 TL
QNB FİNANS
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 32.551,91 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.551,91 TL
Yatırımcılar İçin Fırsatlar
Faiz oranlarındaki güncellemeler, yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 1 milyon TL’lik birikimlerini değerlendirmek isteyenler için bankalar arasındaki faiz oranı farkları dikkat çekiyor. Özellikle yüksek faiz oranı sunan bankalar, mevduat yatırımı yapmak isteyenler için öne çıkıyor.