Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararını açıkladı. Bu kararın ardından bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. Peki, 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankaların güncel faiz oranları ve getirileri

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. 1 milyon TL yatıranlar için aylık getiriler, bankalara göre değişiklik gösteriyor.

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 42 bin 863,39 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

TEB

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 42.863,39 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 42.054,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

ING

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 41.245,9 TL

Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 39.628,42 TL

Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

ODEA

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 36.797,81 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.797,81 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 35.584,7 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.584,7 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 34.775,96 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.775,96 TL

HSBC

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 42.054,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 33.967,21 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.967,21 TL

QNB FİNANS

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 32.551,91 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.551,91 TL

Yatırımcılar İçin Fırsatlar

Faiz oranlarındaki güncellemeler, yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 1 milyon TL’lik birikimlerini değerlendirmek isteyenler için bankalar arasındaki faiz oranı farkları dikkat çekiyor. Özellikle yüksek faiz oranı sunan bankalar, mevduat yatırımı yapmak isteyenler için öne çıkıyor.