Yeni stopaj oranları 30 Nisan 2025'te netleşecek. Yatırımcıları doğrudan ilgilendiren düzenlemeler için son aşamaya gelindi.

Türkiye'deki yatırımcıları doğrudan ilgilendiren mevduat ve yatırım fonlarındaki stopaj oranlarına ilişkin değişikliklerin, 30 Nisan 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, stopaj oranlarında artışa gidilmesi öngörülüyor. Söz konusu düzenleme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artırımı hamlesi sonrası finansal dengeleri koruma amacı taşıyor.

Yeni stopaj oranları belli oldu

Düzenlemeye göre, mevduat hesaplarında uygulanacak yeni stopaj oranları şöyle belirlendi:

6 aya kadar vadelerde : %15 Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş açıkladı: Beyanname gözetim çalışmasında kimler risk altında?

1 yıla kadar vadelerde : %12

1 yıldan uzun vadelerde: %10

Yatırım fonlarında ise stopaj oranları fon türüne göre farklılık gösteriyor. Buna göre:

Hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğun fonlar için stopaj oranı %0 olarak korunacak.

Değişken fonlar, fon sepeti fonları, diğer katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları, para piyasası fonları ve diğer serbest fonlar için stopaj oranı %15 olarak uygulanacak.

Bir yıldan uzun süreyle elde tutulan ve portföyünün %50’sinden fazlası yerli hisse senetlerinden oluşan değişken fonlar için stopaj oranı yine %0 olacak.

Bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ise:

1 yıldan kısa vadeli olanlarda %15,

1 yıldan uzun vadeli olanlarda %10 stopaj uygulanacak.

Mevcut yatırımcılar için geçerli mi?

Yeni düzenlemeye göre, sadece 30 Nisan 2025 sonrası açılacak yeni mevduat hesapları ve satın alınacak fonlar için güncellenmiş stopaj oranları geçerli olacak.

Halihazırda bulunan mevduat ve fonlar için mevcut stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Ancak yatırımcıların mevcut fonlarına yeni alım yapmaları durumunda, eski fonlar da dahil olmak üzere tüm portföy için yeni stopaj oranları devreye girecek.

Bu nedenle yatırımcıların yeni fon alımı yaparken dikkatli olmaları öneriliyor.

Alternatif olarak, mevcut fonlarını korumak isteyen yatırımcılar, başka bir aracı kurum üzerinden aynı fonu satın alarak eski stopaj oranlarını muhafaza edebilecek.

Yatırımcılar için etkisi ne olacak?

Stopaj oranlarındaki artış, özellikle kısa vadeli mevduatlarda ve belirli fon türlerinde net getiri oranlarının düşmesine yol açacak.

Bu durum, Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının etkisini sınırlandırabileceği gibi, yatırımcıların daha uzun vadeli ürünlere yönelmesine neden olabilir.

Uzmanlar, yatırımcıların portföylerini gözden geçirmeleri ve yeni düzenlemelere göre strateji belirlemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.