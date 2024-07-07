Merkez Bankası'nın son açıkladığı haftalık verilere göre, 1-3 ay vadeli TL mevduat faizlerinde 1.5 aylık düşüş dönemi sona erdi. Faizler yeniden yükselişe geçti. Peki, mevduat faizlerindeki bu değişim ne anlama geliyor? 1 milyon TL'nin aylık net getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde yükseliş

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, 28 Haziran ile biten haftada 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yüzde 59,2 olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu oran yüzde 58,4 seviyesindeydi. Bu artış, 1.5 aylık düşüş trendinin sona erdiğini gösteriyor.

Faizlerde yükselişin sebepleri

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, mevduat faizlerindeki yükselişi şöyle açıkladı: "Mevduat faizlerinde daha önce görülen düşüşün ana sebebi, piyasada yeterince TL varlığın olmamasıydı. Şimdi ise bankalar, daha fazla para çekebilmek adına mevduat faizlerini artırdı.”

Mevduat faizleri daha fazla artar mı?

Muhammet Bayram, faizlerin gelecekte daha da yükselebileceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde mevduat faizlerinde bir miktar daha artış bekliyorum” ded,.

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Şu anda 1 milyon TL mevduatı olan bir kişinin aylık net getirisi, stopajla birlikte 43 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor.

Mevduat, altın, dolar ve borsa: Hangisi tercih edilmeli?

Bayram, yatırımcılar için mevduat ve borsanın daha güvenilir seçenekler olduğunu belirtti. Altın için şu anda bir alım fırsatı olduğunu ifade eden Bayram, dövizin ise en düşük getiriye sahip olduğunu ve en son tercih edilmesi gereken yatırım aracı olduğunu söyledi.

Bankalarda ortalama mevduat faizleri

Şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında değişiyor. Özellikle kamu bankalarında bu oran yüzde 50'nin altına inebiliyor.