Faizsiz finansman sistemleriyle Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Eminevim, şubeleşme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ankara’nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen törenle 121. şubesini hizmete açan Eminevim, Türkiye’nin her köşesine ulaşma hedefiyle büyüme stratejisini sürdürüyor. Şirket, bu hamleyle faizsiz finans sektöründeki liderliğini pekiştiriyor.

Pursaklar’daki açılışa yoğun ilgi

Pursaklar’da gerçekleştirilen açılış törenine Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün ve üst düzey yöneticiler katıldı. Törene ayrıca yerel yönetim temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi. Pursaklar Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin de törene katılarak açılışa destek verdiler.

“200 şubeye ulaşma yolunda büyük bir adım”

Törende bir konuşma yapan Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş, faizsiz finansman sistemlerini genişletme vizyonlarını dile getirerek, "Eminevim olarak vatandaşlarımızı faizsiz sistemlerle ev, araç ve iş yeri sahibi yapma misyonumuzu sürdürüyoruz. Pursaklar’da açılışını gerçekleştirdiğimiz bu şubemiz, 35. yılımızda 200. şube hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

Ankara’da 8, Türkiye’de 121. şube

Eminevim’in Türkiye genelindeki şubeleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Karataş, "Müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak ve tasarruflarını değerlendirerek hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla büyüyoruz. Ankara’da açtığımız sekizinci şubemiz Pursaklar, aynı zamanda Türkiye genelindeki 121. şubemiz olarak hizmete girdi." dedi.

“Vatandaşlarımıza daha yakın olacağız”

Karataş, Pursaklar’daki yeni şubenin bölgedeki vatandaşlara daha yakın ve erişilebilir olmayı amaçladığını vurgularken, "Bu şubemizle bölgedeki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını ve yatırım taleplerini karşılayabilecek çözümler sunacağız. Amacımız, faizsiz finansman sistemlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve onlara güvenilir finansal hizmetler sunmak" diyerek müşteri odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkardı.

Eminevim geleneklerine bağlı kalarak büyüyor

Eminevim’in büyüme stratejisinde müşteriye yakın olmanın ve onların finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmanın önemine değinen Karataş, "Geçmişten gelen değerlerimize sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Faizsiz finansman sistemimizin genişlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi. Karataş, şirketin gelecekte de bu vizyonu sürdürerek müşterilere kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmaya devam edeceğini belirtti.

Faizsiz finansman sistemleriyle büyüme stratejisi

Eminevim, faizsiz finansman sistemleriyle Türkiye’deki en geniş hizmet ağlarından birini sunarak sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Pursaklar’daki yeni şubesiyle birlikte, faizsiz finansman hizmetlerini ülke genelinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı hedefleyen Eminevim, 200 şube hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Faizsiz ev, araç ve iş yeri edinme sistemleriyle dikkat çeken Eminevim, müşterilerine güvenilir çözümler sunarak sektördeki büyümesini sürdürüyor.