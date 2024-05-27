İhtiyacınız olan miktar 35 bin TL'yi geçmiyorsa, bu cazip fırsatlardan yararlanarak bütçenizi rahatlatabilirsiniz.

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

TEB

En yüksek faizsiz kredi imkanıyla öne çıkan TEB, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 10 bin TL ve 3 ay vadeli 25 bin TL olmak üzere toplam 35 bin TL faizsiz kredi sunuyor.

QNB Finansbank

3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi ile toplamda 30 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor.

Garanti BBVA

Yeni müşterileri için 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 20 bin TL nakit avans şeklinde toplamda 30 bin TL faizsiz kredi sunuyor.

İş Bankası

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans kampanyasıyla dikkat çekiyor.

DenizBank

Yeni müşterilerine 6 ay vadeli 10 bin TL ve 3 ay vadeli 15 bin TL olmak üzere toplam 25 bin TL faizsiz kredi imkanı tanıyor.

Akbank

3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans kampanyasıyla öne çıkıyor.

Enpara.com

Yeni müşterilerine 6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi sunuyor.

Dikkat edilmesi gerekenler

Bu kampanyaların genellikle yeni müşterilere özel olduğunu ve vade sürelerinin maksimum 6 ay olduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca, her bankanın farklı şartları olabileceği için başvurmadan önce detaylı bilgi almanızda fayda var.

Sizin için en uygun seçenek hangisi?

İhtiyacınız olan kredi miktarına, geri ödeme planınıza ve bankanın diğer koşullarına göre sizin için en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Unutmayın, doğru seçimi yaparak hem faiz ödemekten kurtulabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz.