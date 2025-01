Los Angeles County’de meydana gelen büyük çaplı yangınlar, Hollywood’daki prodüksiyon süreçlerini olumsuz etkiliyor. Yangınlardan etkilenen bölgelerdeki çekim izinlerinin iptal edilmesiyle, Fallout dizisinin 2. sezon çekimleri dahil birçok yapım geçici olarak durduruldu.

Fallout çekimleri ertelendi

Amazon’un iddialı dizisi Fallout, ikinci sezon çekimlerini sürdürmeye çalışırken yangın engeliyle karşılaştı. Variety’nin haberine göre, çekimler en erken cuma günü yeniden başlayabilecek. Fallout’un yanı sıra NBCUniversal’ın Hacks, Loot, Ted, Suits: LA ve Happy’s Place projeleri de duraklatıldı. CBS ise NCIS, NCIS: Origins ve After Midnight yapımlarının çekimlerini geçici olarak askıya aldı.

Disney’in popüler yapımları Doctor Odyssey, Grey’s Anatomy ve Jimmy Kimmel Live da yangınlardan etkilendi. Warner Bros.’un Burbank’taki stüdyosunun kapatılması ise Abbott Elementary dahil birçok yapımı etkiledi.

Fallout dizisi başarısıyla konuşuluyor

Fallout’un ilk sezonu, hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden büyük övgü alarak Prime Video’nun en çok izlenen ikinci dizisi oldu. İlk 16 gün içinde 65 milyon izlenme sayısına ulaşan dizi, yalnızca The Lord of the Rings: The Rings of Power tarafından geçildi. Jonathan Nolan ve Lisa Joy’un yapımcılığını üstlendiği dizi, Bethesda’nın ünlü Fallout oyun serisinden esinlenen orijinal bir hikayeyi ekranlara taşıyor.

Dizi, Vault Dweller Lucy MacLean, Brotherhood of Steel mensubu Maximus ve savaş sonrası hayatta kalan ghoul Cooper Howard’ın maceralarını anlatıyor. Fallout’un başarısı, Bethesda’nın yeni bir Fallout oyunu beklentisini artırırken, stüdyo önceliğin yeni bir Elder Scrolls oyununda olduğunu açıkladı.

Yangınların Hollywood’a etkisi büyük

Los Angeles’taki yangınlar yalnızca Fallout dizisini değil, birçok büyük yapımı etkiledi. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından prodüksiyonların ne zaman normale döneceği merak konusu. Fallout dizisinin ikinci sezonunun ertelenmesi, hayranlarda hayal kırıklığı yaratırken, Amazon çekimlerin bir an önce devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.