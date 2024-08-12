Fanatik adlı tiyatro oyunu, 19 Ağustos 2024 tarihinde, Pazartesi günü saat 20:30'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Heyecan dolu sahneleri ve sürükleyici anlatımı ile dikkat çeken bu oyun, tiyatroseverlere keyifli bir akşam sunacak.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 19 Ağustos 2024, Pazartesi

19 Ağustos 2024, Pazartesi Saat: 20:30

20:30 Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Biletler ve daha fazla bilgi için Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nun resmi web sitesini ziyaret edebilir veya gişeden bilgi alabilirsiniz.