Fanatik adlı tiyatro oyunu, 19 Ağustos 2024 tarihinde, Pazartesi günü saat 20:30'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Heyecan dolu sahneleri ve sürükleyici anlatımı ile dikkat çeken bu oyun, tiyatroseverlere keyifli bir akşam sunacak.
Etkinlik Detayları:
- Tarih: 19 Ağustos 2024, Pazartesi
- Saat: 20:30
- Mekan: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu
Biletler ve daha fazla bilgi için Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nun resmi web sitesini ziyaret edebilir veya gişeden bilgi alabilirsiniz.
Editör: Sedef Didem Ezme