Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi, Faralya Mahallesi’nde vatandaşların nazım imar planı ile ilgili itirazlarını değerlendirmek üzere bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının amacı ve katılım

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planına yönelik vatandaşların itirazlarını değerlendirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla Faralya Mahallesi'nde bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Şube Müdürleri, Faralya Muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

Vatandaşların görüşleri ve itirazları

Toplantıda, mahalle sakinlerine 1/5000 ölçekli Uzunyurt (Faralya) Mahallesi Nazım İmar Planı hakkında detaylı bilgi verildi. Vatandaşların talep ve şikayetleri dinlenerek, yapılan itirazların değerlendirileceği belirtildi. Faralya Muhtarı Hasan Karaburun, belediyelerin bu süreçte mahalle sakinlerini dinlemek ve yardımcı olmak için geldiklerini belirterek, toplantının verimli geçtiğini ifade etti.

Belediye yetkililerinin açıklamaları

Şehir Plancısı Güzide Özkaya, Faralya Mahallesi için hazırlanan nazım imar planı ile ilgili bilgilendirme toplantısının çok yararlı geçtiğini belirtti. Vatandaşların bilgi eksikliklerinin giderildiğini ve belediye olarak bu tür bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini söyledi.

Onur Demirtaş, Faralya Mahallesi nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazları yerinde incelemek ve vatandaşları dinlemek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini açıkladı. Kamuoyunun taleplerini dikkate alarak plan çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, bu tür bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini ifade etti.