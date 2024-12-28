Rize'nin Pazar ilçesinde bir yakıt istasyonundan hırsızlık yapan T.B., Fındıklı’da birden fazla hırsızlık olayına karıştıktan sonra Pazar Emniyeti’nin çalışmalarıyla yakalandı.

Farklı illerde hırsızlık yapan şahıs Rize’de tespit edildi

Hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan T.B., Rize’nin Fındıklı ilçesinde 1 hafta içerisinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştı. Polis, zanlının aynı zamanda diğer illerde de benzer suçlara karıştığını tespit etti.

Yakıt istasyonundan hırsızlık yaptı

T.B., en son Rize’nin Pazar ilçesinde bir yakıt istasyonundan bir miktar para ve yaklaşık bir karton sigara çaldı. Olay sonrası kayıplara karışan zanlı, emniyet birimlerinin titiz çalışmalarıyla kısa sürede yakalandı.

Polisin başarılı çalışmasıyla yakalandı

Pazar Emniyeti ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucu izi sürülen T.B., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İlçe emniyetine götürülen zanlının işlemleri tamamlandı.