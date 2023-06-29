Faslılar, sevgi ve kardeşlik havasında şehirlerdeki cami ve Bayram Namazgahlarına akın etti.

Başkent Rabat'ın yakınında yer alan Sela kentinde de halk, bayram namazı için açık alanda bulunan Bayram Namazgahını doldurdu.

Bayram namazına gelenlerin çoğu geleneksel kıyafetler giymeyi tercih ederken, bazılarının ise geleneksel ve modernliği harmanlayan kıyafetler giydiği dikkati çekti.

Bayram namazı ve hutbesinin ardından cemaatin bir kısmı toplanarak hatip ile bayramlaşırken kent sakinlerinden bazılarının da hatıra fotoğrafı çektiği görüldü.