Fas Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, Kral ve Halk Devrimi Bayramı'nın 71’inci yıldönümü münasebetiyle bir af kararnamesi yayınladı. Açıklamada, Hint keneviri ekimi ile ilgili davalardan hüküm giyen, hakkında dava açılan veya aranan 4.831 kişinin kraliyet affından yararlanacağı belirtildi.

Hint keneviriyle ilgili yasal düzenlemeler

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarı, 11 Mart 2021'de Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmişti. Ayrıca, 3 Haziran 2022'de Hint kenevirinin bu amaçlarla kullanımına yönelik bir eylem planı duyurulmuş ve Temmuz ayında kenevirin kullanımını yasallaştıran bir yasa yürürlüğe girmişti.

Lisans verme ve tartışmalar

Fas Hint Keneviriyle İlgili Faaliyetleri Yasallaştırma Ulusal Ajansı tarafından Aralık 2022'de yapılan açıklamada, Kasım 2023 sonuna kadar tıbbi ve endüstriyel kullanımlar için 609 lisans verildiği duyurulmuştu. Ancak, kenevirin kullanımının meşrulaştırılması Fas'ta tartışmalara yol açıyor. Bazı gruplar kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, diğerleri ekim yapılan bölgelerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.