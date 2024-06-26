Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'nin "zam yok" açıklamalarına rağmen asgari ücrete ara zam yapılacağını iddia etti. Altaylı, bu kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vereceğini belirtti ve ekledi: "Asgari ücrete zam yapmamak AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır."

Asgari Ücret Tartışmaları Sürüyor

Altaylı, YouTube kanalında yaptığı yorumlarla asgari ücret tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın asgari ücret için çalışma yapmadıklarını belirtmesine rağmen, geçmişte de benzer açıklamalardan sonra zam yapıldığını hatırlattı. Altaylı, "AK Parti'de gerçek karar verici Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Siyasi irade onun elindedir" dedi.

"Erdoğan'ın Planlarına Göre Zam Gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlere ve siyasi planlamalarına göre asgari ücrete zam yapıp yapmamaya karar vereceğini belirten Altaylı, mevcut asgari ücretin yıl sonuna kadar yeterli olamayacağını savundu. "Asgari ücrete bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum" dedi.

CHP'nin Stratejik Hamlesi

CHP'nin asgari ücret taleplerini stratejik bir şekilde dile getirdiğini söyleyen Altaylı, "CHP, asgari ücret konusunda AK Parti'yi köşeye sıkıştırdı. AK Parti zam yaparsa 'biz dedik yaptılar' olacak, yapmazsa 'bizi dinlemediler' olacak" ifadelerini kullandı.

Erken Seçim İhtimali

Fatih Altaylı, AK Parti'nin asgari ücrete zam yapmaması durumunda erken seçim baskısı altında kalacağını belirtti. "Eğer AK Parti asgari ücrete zam yapmazsa çarşı karışır" diyerek sözlerini tamamladı.