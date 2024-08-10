Paris 2024 Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz'da başladı ve olimpiyat oyunları son günlerine yaklaştı. 11 Ağustos Pazar günü kapanış seremonisiyle bitecek olan olimpiyatlarda Türkiye altın madalya almayı başaramadı. Şimdiye kadarki karşılaşmaların sonucunda 3 gümüş ve 3 bronz madalya alma başarısı gösteren Türkiye, toplam sırada şu an 62. sırada. Fakat hala daha bazı sporcularımızın altın olmasa da madalya alma hakkı bulunmakta.

"Meyve değil nal topladığımızın farkında değiller"

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'de kapalı olan Instagram üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Paris'e giderek Olimpiyatlar'ı takip eden Altaylı, "Paris Olimpiyatları Atletizm finallerindeyim ve ne yazık ki tek bir sporcumz bile sahne alamayacak." diyerek, sözlerine devam etti:

" Yakın tarihimizin en başarısız olimpiyatlarındayız ve birileri sporda meyve topladığımızı söylüyor. Meyve değil nal topladığımızın farkında değiller belli ki! Bu arada aşağılık troller bilsin ki burada İBB'nin misafiri falan değilim." cümlelerini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Elini vicdanına koyan herkesin sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan en güçlü desteği veren açık ara bizim iktidarımızdır. Meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladık." açıklamasını yapmıştı.