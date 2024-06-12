Programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Bucak, eski eşi Burcu Çetinkaya hakkında da çarpıcı itiraflarda bulundu. Bucak, Çetinkaya'yı tanıdığında onun kapalı olduğunu belirterek, "Millet zannediyor benden dolayı kapalı. Aslında böyle bir durum yok. Herkes istediğini giyebilir" dedi.

"Burcu muhafazakardı"

Eski eşi Burcu Çetinkaya ile tanışma süreçlerinden bahseden Fatih Bucak, "Bizim zamanımızda ben sekülerdim, o muhafazakardı. Örtülüydü Burcu. Ben tanıştığımda örtülüydü. Urfa'da okul okuyordu, o şekilde tanıştık. Millet zannediyor benden dolayı kapalı. Aslında böyle bir durum yok. Biz öyle şeylere hiç karışmadık. Herkes istediğini giyebilir. Benim kız kardeşlerim açık" ifadelerini kullandı.

Ben her yere geç kalırım

Evlilik hayatında dağınık biri olduğunu da itiraf eden Bucak, sunucunun "Kötü bir eş misiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Ben aslında çok düzensizim, dağınığım. Ben hiçbir uçağa zamanında yetişemem. Bu yüzden seyahatlerde çok zorlanırım. Toparlanmam zor olur, her şeyin tam olmasını isterim. Düzensizlik ve tembellik de var bende. Zor yani benim ne zaman ne karar alacağım belli olmuyor. Bu da tamamen kendi işimizin patronu olduğumuz için kaynaklanıyor."