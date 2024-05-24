Fatih Erbakan, sokak hayvanlarının uyutulmasının Yeniden Refah Partisi'nin inançlarına uygun olmadığını vurgulayarak, "Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değil" ifadelerini kullandı. Erbakan, sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ve onlara karşı insani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

"Batı Ülkelerini Taklit Etmek Doğru Değil"

AK Parti'nin önerdiği uygulamanın bazı batı ülkelerinde yapıldığını belirten Erbakan, ancak bu durumun Türkiye için doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. "Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile bizim onları taklit etmemiz doğru bir yaklaşım değildir" diyen Erbakan, Türkiye'nin kendi değerlerine ve insanlık anlayışına uygun bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Sokak Hayvanlarının Korunması ve Sahiplendirilmesi

Erbakan, sokak hayvanlarının korunması ve sahiplendirilmesi için daha insani ve etkili yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirtti. Sokak hayvanlarının barınaklarda bakımının sağlanması, tedavilerinin yapılması ve uygun ailelere sahiplendirilmeleri için çaba harcanması gerektiğini ifade etti.

Sokak köpeklerinin toplatılması ve uyutulmasıyla ilgili çalışmalara değinen Erbakan, şöyle konuştu:

“Cenabıallah'ın verdiği bir canı ancak Cenabıallah alabilir. O bir insan da olsa, hayvan da olsa böyledir. Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına kesinlikle Yeniden Refah Partisi olarak karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değil. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile bizim onları taklit etmemiz doğru bir yaklaşım değildir. Yeniden Refah Partili belediyelerimiz de seçim öncesinde beyannamemizde de ifade ettiğimiz gibi o hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarına devam ettirmek. Veterinerler gözetiminde, uzmanlar gözetiminde ve bu merkezlerinde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından izlenebilmesi, takip edilebilmesi, halkımızın ziyaretlerine her zaman açık olması ve orada en iyi şartlar altında o hayvanların yaşatılması bizim hedefimiz, projemiz bu. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canlının alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Bunların bu modern gelişmiş merkezlerde her türlü destek sağlanarak yaşatılması son derece önemlidir"