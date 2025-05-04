Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na kapıyı kapattı, Gelecek, İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle ittifak ihtimalini gündeme getirdi.

Fatih Erbakan'dan yeni ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelmenin mümkün olmadığını belirtirken, yeni bir ittifak ihtimaliyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Partisinin il başkanları toplantısı öncesinde konuşan Erbakan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını belirterek, "Üye sayısı ve oy oranı itibarıyla ülkenin üç büyük partisinden biriyiz. Milli görüş mirasına sahip çıkan bir parti olarak büyümeye devam ediyoruz" dedi.

"Cumhur İttifakı ile yeniden mümkün değil"

Fatih Erbakan, partisine katılım taleplerinin arttığını ve bu konuda açık bir politika izlediklerini söyledi. Ancak Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelmenin mümkün olmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı ilan ettik, bu kararımızdan geri dönüş söz konusu değil. Ayrıca baraj problemi de yaşamıyoruz."

Gelecek, İYİ Parti ve Saadet Partisi mesajı

Erbakan, erken seçim ihtimaline dikkat çekerek olası bir seçimde ittifaka açık olduklarını ifade etti. 31 Mart yerel seçimlerinde 2 milyon 995 bin oy alarak yüzde 7'lik bir oy oranına ulaştıklarını ve bugün 650 bin üyeyle daha da güçlendiklerini söyledi.

"Seçimlere daha güçlü girmek ve sinerji oluşturmak adına milletvekili seçimlerinde bir ittifak içinde yer alabiliriz. Bu kapsamda Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak ihtimali olabilir. Ancak henüz bu konuda herhangi bir resmi görüşme yapılmadı."

Erbakan, ittifak gerçekleşmese dahi seçim barajını aşma konusunda endişeleri olmadığını da sözlerine ekledi.