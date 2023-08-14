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66'ncı dakikada soldan Masuaku'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. 85'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı Gedson Fernandes'e aktardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 90'ıncı dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Rebic, ceza sahası sol çaprazında kaleci Matias Dituro ve Lawrence'den sıyrılarak pasını geriden gelen Semih'e verdi. Semih'in kayarak yaptığı vuruşta Karagümrük savunması gole izin vermedi. Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Erkan Özdamar, Bora Özkara, Serkan Ok FATİH KARAGÜMRÜK : Matias Dituro - Veseli, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Adnan Uğur (Dk. 87 Shukurov), Feghouli, Rohden (Dk.87 Samed Onur), Can Keleş (Dk.74 Lawrence), Ljajic (Dk.64 Ryan Mendes), Salih Dursun BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan (Dk. 88 Amartey), Hadziahmetovic (Dk. 77 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka (Dk. 62 Rebic), Aboubakar (Dk. 89 Onana) GOL: Dk. 85 Gedson Fernandes (Beşiktaş) SARI KARTLAR: Levent Mercan, Frederic Veseli, Ibrahim Dresevic, Salih Dursun (Fatih Karagümrük) - Necip Uysal (Beşiktaş)

47'nci dakikada Aboubakar, Rayyan Baniya'nın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 48'inci dakikada topun başına geçen Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Matias Dituro, gole izin vermedi.

7'nci dakikada sol kanattan Gedson Fernandes'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Matias Dituro'da kaldı.