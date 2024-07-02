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17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Ankara'da başladı

17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, Ankara'da başladı

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