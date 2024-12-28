Fatih Terim, Al Shabab Ile Ilk Antrenmanına Çıktı

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Shabab ile sözleşme imzalayarak, Doha'da takımla ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli teknik adam, kısa bir toplantı sonrası saha çalışmalarına başladı.

Fatih Terim'in Al-Shabab'daki yeni görevi

Dün Katar’a giderek Al-Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim, 71 yaşında ve Suudi Arabistan ekibiyle yeni bir başlangıç yapmış oldu. Terim, ilk olarak kulüp tesislerini gezerek takımla tanıştı. Ardından kısa bir toplantı yaptı ve hemen sonrasında ilk antrenmanına çıktı.

Teknik ekibin yapısı

Fatih Terim’in yardımcılıklarını, Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin yapacak. Ayrıca, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, maç analisti Metin Çakıroğlu, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de teknik ekipte yer alacak.