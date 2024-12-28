Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Suudi Arabistan takımı Al-Shabab ile 5 aylık bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın ardından Terim, takımın kamp yaptığı Doha’ya giderek resmen göreve başladı. Al-Shabab’ın sahibi Muhammed Al-Munjim, deneyimli teknik adamı övgü dolu sözlerle karşıladı.

1.75 milyon dolar kazanacak

Fatih Terim, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'tan 1 milyon 750 bin dolar alacağı 5 aylık bir sözleşmeye imza attı. Kulüp, bu önemli transferi yapay zeka ile hazırlanan bir video ile duyurdu. Terim, takımın Doha'da gerçekleştirdiği devre arası kampına katıldı. Kulüp sahibi Al-Munjim, Terim’i karşılayarak “Benden daha genç görünüyorsun” sözleriyle sosyal medyada gündem yarattı.

İlk maçı Kral Kupası çeyrek finalinde

Teknik Ekipte Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin Fatih Terim'in teknik ekibinde tanınmış isimler de yer alıyor. Eski yardımcısı Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin, Terim’in yanında Al-Shabab’a güç katacak. 71 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımını Suudi Arabistan Ligi'nde yeniden liderlik yarışına sokmak için mücadele edecek. Şu an ligin liderinin 13 puan gerisinde 6. sırada bulunan Terim, Al-Shabab’ı üst sıralara taşıma hedefiyle ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası çeyrek finalinde çıkacak.

"Fransa Ligi’nden daha iyi olduğunu söylemiştim"

Cristiano Ronaldo’dan Fatih Terim’e Destek Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gelişi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, Terim’in imzasının ardından Suudi Arabistan Ligi’ni öven açıklamalarda bulundu. Ronaldo, "Suudi Arabistan Ligi’nin Fransa Ligi’nden daha iyi olduğunu söylemiştim. Fransa’da sadece PSG var, başka takım yok” dedi. Ayrıca, eski hocası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hakkında da konuşan Ronaldo, “İyi teknik direktör, oyuncularını iyi idare eden kişidir. Ancelotti bu işi en iyi yapanlardan biri. Teknik direktör olmayı düşünmüyorum, hedefim bir kulüp satın almak” ifadelerini kullandı.