Suudi Arabistan'ın köklü kulübü Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde sahaya çıktığı ilk hazırlık maçını 4-1'lik üstün bir skorla kazandı. Terim'in, Al Shabab'daki yeni döneminin başlangıcı Damac karşısında mükemmel oldu.

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Fatih Terim, Al Shabab'daki Ilk Maçında Zaferle Başladı! 1

Al Shabab'dan etkili performans

Al Shabab, kendi sahasında Damac'ı konuk ederken sahadan galip ayrılmasını bilen taraf oldu. Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde oynanan bu ilk maçta Al Shabab, üstün futboluyla dikkat çekti. 4-1’lik skorla galip gelerek büyük bir moral bulan ekipte, Bonaventura ve Nawaf Al-Sadi’nin gollerinin yanı sıra, rakip takımın kendi kalesine attığı gol de skora katkı sağladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ