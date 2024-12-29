Suudi Arabistan'ın köklü kulübü Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde sahaya çıktığı ilk hazırlık maçını 4-1'lik üstün bir skorla kazandı. Terim'in, Al Shabab'daki yeni döneminin başlangıcı Damac karşısında mükemmel oldu.

Al Shabab'dan etkili performans

Al Shabab, kendi sahasında Damac'ı konuk ederken sahadan galip ayrılmasını bilen taraf oldu. Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde oynanan bu ilk maçta Al Shabab, üstün futboluyla dikkat çekti. 4-1’lik skorla galip gelerek büyük bir moral bulan ekipte, Bonaventura ve Nawaf Al-Sadi’nin gollerinin yanı sıra, rakip takımın kendi kalesine attığı gol de skora katkı sağladı.