Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Shabab, sahasında Al Fayha'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Terim, Suudi Arabistan'daki kariyerine galibiyetle başladı.

Fatih Terim’in Al Shabab'daki teknik direktörlük kariyerinin ilk sınavında takımının kazandığı galibiyet, hem Terim hem de kulüp için büyük anlam taşıdı. Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al Shabab, Al Fayha'yı konuk etti.

İlk Yarıda Etkili Performans Maçın başlama düdüğünden yalnızca iki dakika sonra Al Shabab, Podence'in kaydettiği golle öne geçti. Bu erken gol, ev sahibi takımın oyun temposunu belirlemesine yardımcı oldu. Al Fayha, bu erken golle savunma hattını daha dikkatli tutmaya çalışsa da 26. dakikada Hamdallah’ın attığı golle farkı 2'ye çıkartan Al Shabab, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Al Fayha, 88. dakikada Al-Rashidi'nin attığı golle umutlandı. Ancak, kalan dakikalarda Al Fayha'nın başka bir gol bulmasına engel olan Al Shabab savunması, maç boyunca disiplinli bir oyun sergiledi ve 2-1'lik skorla galip gelmeyi başardı.

Bir sonraki maç

Al Ahli'ye Karşı Al Shabab, bir sonraki maçını Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ahli'ye karşı oynayacak. Ligdeki hedefleri de göz önünde bulundurulduğunda, bu galibiyet Terim ve ekibi için moral kaynağı olacak.