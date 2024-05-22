Yüksek getirili fon olayı" ile ilgili bugüne kadar suskunluğunu koruyan Fatih Terim, iddialara avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Terim, Denizbank A.Ş. bünyesinde sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi olduğunu belirtti.

Dolandırıcılık iddiaları

Denizbank müdürü Seçil Erzan’ın "yüksek getirili fon" vaadiyle ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış futbolcuların da aralarında bulunduğu 28 kişi, Erzan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Fatih Terim’in açıklaması

Fatih Terim, avukatları Okan Demirkan ve Nevzat Kaan Karcıoğlu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Denizbank A.Ş. aleyhine maddi ve manevi tazminat davaları açtığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimiz Fatih Terim adına, Denizbank A.Ş. aleyhine, uğradığı maddi zararın tazmini için İstanbul Tüketici Mahkemeleri nezdinde maddi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca, kişilik haklarına yönelik haksız saldırılar nedeniyle uğradığı manevi zararın tazmini için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde manevi tazminat davası açılmıştır."

Soruşturma süreci

Fatih Terim’in, 2 Haziran 2023’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla beyanını verdiği ve kendisini zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Terim, Denizbank A.Ş. bünyesinde bu olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlardan şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Kamuoyuna mesaj

Fatih Terim’in avukatları, Terim’in adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle bugüne kadar sessiz kaldığını ve zamanı gelince gerekli açıklamayı yapacağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilimiz Fatih Terim, tüm bu konularla ilgili gerekli açıklamayı zamanı gelince yapacaktır. Müvekkilimiz, bugüne kadar adli süreçlere duyduğu saygı nedeniyle ve bu süreçlerin masuniyetini dikkate alarak, kendisini maksatlı şekilde hedef alan asılsız ve mesnetsiz yorumlar dahil olmak üzere bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamayı özellikle tercih etmiştir."