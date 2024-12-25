Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim’i gündemine aldı. Kulüp, eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yerine Türk futbolunun önemli isimlerinden Terim'i takımın başına getirmeyi planlıyor.

Vitor Pereira'nın ayrılığı ve yeni arayış

Al Shabab, son olarak Wolverhampton Wanderers’ın teknik direktörü olan Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Pereira'nın görevden ayrılmasıyla birlikte kulüp, tecrübeli bir teknik adam arayışına girdi. Fatih Terim, bu noktada Al Shabab’ın favori adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Al Shabab’ın bu sezonki durumu

Suudi Pro Lig’de mücadele eden Al Shabab, 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 23 puan topladı. Şu anda 6. sırada yer alan ekip, ligin üst sıralarına tırmanabilmek için güçlü bir teknik direktör arayışında. Al Shabab kadrosunda, Yannick Carrasco ve Daniel Podence gibi tanınmış futbolcular da bulunuyor.