Galatasaray ve A Milli Takım’daki başarılarıyla Türk futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim’in yeni adresi belli oldu. Deneyimli teknik adamın Türkiye’ye dönerek Kafa Sports’ta yorumculuk yapacağı açıklandı.

Çekya iddialarından ekranlara dönüş

Panathinaikos’taki görevinden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle boşta kalmıştı. Bir süredir adı Çek Cumhuriyeti Milli Takımı ile anılan Terim için flaş bir iddia gündeme geldi.

Yurduseven’den açıklama

Gazeteci Barış Yurduseven, ‘‘Fatih Terim, Kafa Sports’ta yorumculuk yapmaya başlayacak’’ diyerek deneyimli teknik adamın yeni adresini duyurdu.

Ekranlarda yeni rol

Galatasaray ve A Milli Takım’daki başarılarıyla futbolseverlerin hafızasında özel bir yere sahip olan Terim, bundan sonra saha kenarındaki tecrübelerini yorumculukla izleyicilere aktaracak.