Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, 59 yaşındaki Ürek’in bilinci açık, ancak ilk 48 saatin kritik olması nedeniyle gözlem altında tutuluyor. Doktorlar, kalp krizinin ardından bu sürecin ikinci bir atak açısından en hassas dönem olduğunu belirtiyor.

Kalp krizi öncesi son sözleri

Ürek’in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, sanatçı sabah saatlerinde yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç” dedi. Kısa süre sonra ise “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek fenalaştı. Bu ifadeler, yaşadığı sağlık krizinin habercisi oldu.

Yardımcısının dikkati hayatını kurtardı

Hızlı refleks gösteren yardımcısı ve şoförü sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde Ürek’in evine ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafe, ünlü sanatçının hayatta kalmasında kritik rol oynadı.