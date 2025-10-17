Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Ürek’in menajeri Mert Siliv, yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil olduğunu ancak ciddiyetini koruduğunu belirterek, “Asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz” dedi.

“Durumu stabil ama ciddiyetini koruyor”

Menajer Mert Siliv, Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.”

Siliv, sosyal medyada yayılan asılsız ve spekülatif haberlere inanılmaması uyarısında bulundu.

“Resmî açıklamayı hastane yapacak”

Yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Siliv, “Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Evinde kalp krizi geçirmişti

59 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.