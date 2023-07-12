Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA) FATİH ve Gaziosmanpaşa'da çıkan kavgalar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Aksaray'da dün saat 23.00 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen yabancı uyruklu grup, çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Çevredekiler, alkollü grubu uyardı. Bunu üzerine kendilerini uyaran kişilere iddiaya göre hakaret etmeye başladılar. Kısa bir süre sonra ortalık karıştı, taraflar kavgaya tutuştu. Demir sopa, yumruk ve tekmelerle bir birlerine saldıran tarafları, çevredekiler ve yakınlarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, olay yerine gelerek, tarafları ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine takviye ekipleri geldi. Polis, tarafları güçlükle ayırarak, gözaltına aldı.

KADINLARIN KAVGASI KAMERADA

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir parkta ise, dün gece saatlerinde Suriye uyruklu olduğu öne sürülen kadınlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa yaşanan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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