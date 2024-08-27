İstanbul Fatih'te, Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada akşam saatlerinde kısmi bir çökme meydana geldi. Binanın 4. katındaki taban aniden çökerken, E.M. isimli genç kız evinden alt kata düşerek yaralandı. Olay sonrası güvenlik amacıyla bina ve yanındaki iki bina boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nişanca Mahallesi'nde yaşandı. Binanın 4. katındaki taban çöktü ve E.M. isimli genç kız alt kata düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kıza olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. E.M.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından çöken binanın yanı sıra, risk oluşturabileceği düşünülen iki bina daha tedbir amaçlı boşaltıldı. Üç binadan toplamda 35 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen kişilere geçici barınma imkânı sağlanırken, olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Binanın çevresine girişler yasaklanırken, güvenlik çemberi oluşturuldu.

Kısmi çökmenin neden meydana geldiğini tespit etmek için olay yerinde uzman ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Yapının genel durumu, temel sağlamlığı ve binanın yaşı gibi unsurlar değerlendirilerek çökmenin sebebi araştırılıyor. İlgili birimler, bölgedeki diğer binaların da benzer risklere karşı kontrol edilmesi için çalışma başlattı.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara binalarındaki olası riskleri göz ardı etmemeleri ve herhangi bir tehlike durumunda acilen yetkililere bildirimde bulunmaları konusunda uyarılarda bulundu. Çökmenin yaşandığı binada oturanlar ise, tahliye sonrası alternatif konaklama imkanlarına yerleştirildi.