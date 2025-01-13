Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde bir binanın çatı katında yaşanan olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 45 yaşındaki İsa Aktaş’ı ağır yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Aktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, olay sırasında çatı katında bulunan görgü tanığı D.E.’nin ifadesine başvuruldu. D.E., çatı katında uyuşturucu kullandıklarını ve Garip Y.’nin hiçbir şey söylemeden İsa Aktaş’a saldırdığını anlattı. Saldırganın bıçaklama sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Cinayet aletiyle yakalandı

Olayın ardından polis, 6 suç kaydı bulunan şüpheli Garip Y.’yi gözaltına aldı. Üzerinde yapılan aramada, cinayette kullanılan bıçak bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Garip Y. ve bir diğer şüpheli adliyeye sevk edildi.