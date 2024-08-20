İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan trajik köpek saldırısında Ayhan Özçelik hayatını kaybetti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olayın özel mülk sınırları içerisinde gerçekleştiğini ve bu nedenle müdahale yetki alanlarının dışında kaldığını açıkladı.

Fatih ilçesinde, sabaha karşı saat 04.00 sularında gerçekleşen köpek saldırısında 40 yaşındaki zihinsel engelli Ayhan Özçelik, hayatını kaybetti. Özçelik, Esenler’den Fatih’e akrabalarını ziyarete gitmişti. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih Belediyesi, olay yerinde başıboş köpeklerin toplanması için hızlı bir şekilde harekete geçti. Veteriner Hizmetleri ekipleri, savcılıktan alınan izin doğrultusunda, saldırıya karıştığı belirlenen 6 köpeği uyuşturucu iğne ile yakalayarak Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'na getirdi. Bu süreç, olayın ardından hemen başlatıldı ve köpeklerin güvenli bir şekilde toplanması sağlandı.

Mehmet Ergün Turan'ın açıklamaları

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının özel mülkiyet sınırları içinde meydana geldiğini belirtti. Bu nedenle, belediyenin müdahale yetki alanının dışında kaldığını ifade etti. Turan, "Savcılık kararı sonrası gerekli çalışmalar ekiplerimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili kesin sonuçların emniyet ve adli tıbbın raporları ile netlik kazanacağını" söyledi.

Başkan Turan, İstanbul’daki 39 ilçe belediyesi arasında en büyük hayvan barınağına sahip olduklarını vurguladı. Ayrıca, insan sağlığı için risk teşkil eden bin 350 sokak köpeğine barınak sağladıklarını belirtti. "Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce de bu yöndeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdüklerini" ifade etti.