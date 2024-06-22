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Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, ismi öğrenilemeyen ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadın ağır, sürücü ile motosikletteki diğer kişi ise hafif yaralandı.

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