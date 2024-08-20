Fatih’in Esenler ilçesinde, zihinsel engeli bulunan 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, dün gece Silivrikapı Mahallesi'nde akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Gece saatlerinde sokakta yürürken, bir grup sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Özçelik, ağır yaralandı.

Köpekler tarafından parçalanan Özçelik, hastanede hayatını kaybetti

Sabaha karşı çöp toplama işi için bölgeye gelen temizlik işçileri, yerde yatan bir kişinin etrafında toplanmış köpekleri fark etti. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildiren işçiler, aynı köpeklerin kendilerine de saldırdığını belirtti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aile ve çevre bilgileri

Özçelik'in ağabeyi Burhan Özçelik, olay hakkında basına yaptığı açıklamada, kardeşinin 5-6 sahipsiz köpek tarafından saldırıya uğradığını ve köpeklerin boğazından ve yüzünden ciddi şekilde yaraladığını ifade etti. Özçelik, aynı köpeklerin daha önce başka akrabalarına da saldırdığını iddia ederek, bu köpeklerin önlenebilir bir tehlike oluşturduğunu belirtti.

Özçelik, köpeklerin ilk başta temizlik işçilerine de saldırdığını ve bu kişilerin inşaattan sopalar alarak köpekleri kovaladığını, ardından ambulansı çağırdıklarını söyledi. Ayrıca, saldırının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ve görüntülerin olayın şiddetini gözler önüne serdiği bildirildi.