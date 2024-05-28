Olayın ardından kaçan Uğur'un yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Evliliklerindeki sorunlar cinayetle sonuçlandı

2022 yılında Türkiye'ye gelen Zahra Nojioua, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. Ancak evlilikleri boyunca çift arasında sorunlar yaşandı. Dün yaşanan şiddetli bir tartışma sonucu Uğur, eşini bıçaklayarak vahşice katletti.

Polis katillerin peşinde!

Olayın ardından kaçan Doğukan Uğur'un yakalanması için polis ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Cinayetin nedeni henüz bilinmezken, soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.