İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşakta, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen bir motosiklet ile iki otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Otomobillerden biri daha sonra kaldırımdaki işaret levhasına çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.