Televizyondaki sunucu hem savcı, hem hakim, hem polis, hem psikolog, kısacası ''O bir her şey'' edasıyla soruyor genç kadına:

-Çocuklarını neden bırakıp kaçtın Fatma?

Kadın mahcup bir şekilde cevap veriyor:

-Mecbur kaldım abla.

-Neden mecbur kaldın söyle bakayım.

-Kocam benimle ilgilenmiyor.

Bu arada Fatma'nın kocası İbrahim'de stüdyo'da. Hop oturup,hop kalkıyor:

-Vicdansız Fatmaaaa, ben sana daha ne yapayım?

-Sussss, İbrahim, diyor Fatma.

-İbrahim seninle ilgilenmediği için mi Ali'ye kaçtın Fatma, diyor sunucu.

-Evet abla, İbrahim hiç benimle ilgilenmiyor. Ben de mecbur kaldım, kaçmaya.

-Sen şimdi Ali'yi mi seviyorsun Fatma?

-Ben Ali'yi seviyom abla.

-Söyle bakayım Fatma, sen Ali'yi nereden buldun?

-Tik Tok'tan abla. Orada gördük, sevdik birbirimizi.

-Senin İbrahim'den kaç çocuğun var?

-Üç tane.

-Ali'nin resmi nikahlı karısından kaç çocuğu var?

-Onun da üç tane.

-Yani şimdi sizin ikinizin 6 çocuğu var.

-Evet abla.

-Çocuklarımı sana vermem Fatma, diye bas bas bağırıyor İbrahim.

Kısacası hem kadın için, hem erkek için utanılacak durumlar sergileniyor televizyon ekranlarında.

-Sen öldürmüş olabilir misin?

-Neden çocuklarını bıraktın kaçtın?

-Başka kimlere kaçtın?

-Uyuşturucu kullanıyor musun?

Gibi soruların dakika başı ''sorgu hakimi'', ''polis sorgusu'' şeklinde televizyon ekranlarından adeta haykırırcasına söylenmesini anlamak mümkün değildir.

Genelde aynı programlar olunca, genci ihtiyarı, çoluğu çocuğu adeta bakmak zorunda kalıyor bu yapılanlara.

Yine maalesef gündüz kuşağında televizyonlarda başka bir şey de bulabilmeniz mümkün değil.

Ne anlatıyor, ne öğretiyor, nereye yönlendiriyor bu tip programlar.

Sadece sunucunun ''abla'' edasıyla program sonunda verdiği cılız öğütlerden yola çıkarak, bu tip programları ve yayınları toplumla özdeşleştirmek, sözüm ona faydalı olabilir demek, hiç şüpheniz olmasın ki, abesle iştigaldir.