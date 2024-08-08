9 Temmuz’da Beykoz’da meydana gelen kazada, Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Kazada, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesi, Yavuz Selim Öztürk ve bir diğer kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kazanın ardından, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk’ün annesi Neriman İnan, Fatma Zehra Kınık Demir’in kimliğinden bağımsız olarak adil bir şekilde yargılanmasını talep ediyor.

“Kimliğinden bağımsız yargılansın”

Neriman İnan, Fatma Zehra Kınık Demir’in kaza sonrası tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: "Kimin kızı olduğu önemli değil, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Fatma Zehra Kınık, ilk etapta kesinlikle tutuklanmalıydı. Bu konuda üzüntümüz büyük. Oğlumun yaşamasını şükrederek karşıladım ama vicdanım sızladı."

Oğlunun psikolojik durumu

İnan, kazanın ardından oğlunun psikolojik olarak kötü etkilendiğini belirtti: “Oğlum şoktaydı, arkadaşının vefatı nedeniyle kendisini suçlu hissetti. Şu anda da pek iyi değil; medyatik bir olay olması nedeniyle sürekli gündemde. Bu durumdan çok etkileniyor.”

Fatma Zehra Kınık'ın ifadesi

Fatma Zehra Kınık Demir’in ifadesinde suçlayıcı bir dil kullandığını belirten İnan, "Kaskın veya ehliyetin olmaması kazanın sebebi değil. Kaza, dikkatsiz davranış sonucu oluştu. O anki ifadesi suçlayıcıydı ve bu bizim açımızdan kabul edilemez. Adaletin kimliğinden bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum."

Geçmiş olsun ziyareti

Kınık’ın kazadan sonra herhangi bir geçmiş olsun ziyareti veya telefonuyla karşılaşmadıklarını ifade eden İnan, "Fatma Zehra Kınık, Batın’ın ailesine bir kere gitmiş ama sonrasında herhangi bir iletişim kurmamış. Bu da bizi üzdü. Bu olay herkes için zor bir durum, keşke yaşanmasaydı" dedi.

Neriman İnan, "Bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemesi miydi? O da ölseydi, o zaman nasıl bir ifade verecekti?" şeklinde tepkisini dile getirdi ve adaletin yerini bulmasını istedi. "Kimliğinden bağımsız yargılanmalı" çağrısını yineleyerek, adaletin tüm taraflar için sağlanmasını talep etti.