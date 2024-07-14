Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın aracı ile yaptığı ve bir kişinin öldüğü trafik kazasının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Beykoz’da, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin arkasında yolcu olan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Otomobil sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklettekilerin yere düştüğü görülüyor. Sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına dalıyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatma Zehra Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Babası eski Kızılay başkanıymış; adalet herkes için olmalı”

16 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesi ve arkadaşları, Fatma Zehra Kınık’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

Kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin teyzesi Didar Şahin, “Biz haberi alır almaz hemen hastaneye gittik. Hastanede çarpan insanları, kaza yapan insanları herkesi bekledik, kimseden dönüş olmadı. Tabi ki bu bir kaza. Ama en azından bir iyi niyet göstergesi gösterebilirlerdi. Biz bunun sitemini ettikten sonra cenazenin üçüncü gününde bize başsağlığı dilemeye geldiler, bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Bize iyi niyetlerini göstermek istiyorlardıysa en başından gelmeleri gerekiyordu. Şu çok acı 16 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet veriyorsunuz ve aynı gün serbest bırakılıyorsunuz. Sanırım babası eski Kızılay başkanıymış. Adalet herkes için olmalı. 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyor, hanımefendi her gün imza vererek serbest kalıyor. Bu ülkede insanların hayatı bu kadar kolay olmamalı, çifte standart işlememeli. Acımız çok büyük. Küçücük oğlumuz vefat etti, çok zor şartlarda büyüttük. Hiçbir anne baba bu acıyı yaşamasın” dedi.

Bakan Tunç: Hata varsa düzeltilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatma Zehra Kınık’ın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur.”

Ne olmuştu?

Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da Fatıma Zehra Kınık Demir yönetimindeki 34 FKJ 390 plakalı araç, Baki Sokağı'nda caddeye çıktığı sırada Rüzgarlıbahçe yönüne giden Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Motosikletteki sürücü ile arkasındaki Batın Barlas Çeki yaralanmış, kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonucu yere düşmüştü.

Çeki, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.