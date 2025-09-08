FATMANUR GÖÇMEZ’LE DOĞADA MÜZİK

Müzisyen bir aileden, müziğin içinde doğan Fatmanur Göçmez, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Bölümü son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor. Müzikte eğitimin hayatında hiç bitmeyeceğini dile getiren Fatmanur Göçmez, “Germir Bağları, Payton Geldi, Eziz Dostum” isimli üç akustik eserle müzik severlerle tanıştı. FBR Medya Prodüksiyon çatısı altında yeni çalışması olan “Fatmanur Göçmez ile Doğada Müzik” projesini sunan Fatmanur Göçmez, işindeki başarısıyla olduğu kadar sanatçı duyarlılığıyla da takdir topluyor. Son dönem içimizi de yakan orman yangınlarına bir tepki olarak bu eseri çıkardığını ve müzik aşkıyla, doğa sevgisini bu şarkıda birleştirdiğini vurguladı. “Fatmanur Göçmez ile Doğada Müzik” projesinin aranjör koltuğunda Hüseyin Çeliker otururken, klip yönetmenliğini Fatih Bedir üstlendi. Doğa ve müziğin buluştuğu bir konsept ile çalışmayı gerçekleştirdiklerini dile getiren başarılı yorumcu Fatmanur Göçmez, “Bence şarkılar, konusuna göre toplumun ruh halini doğrudan etkiliyor. Kültürel kimliği ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor, toplumsal birlik ve dayanışma yaratıyor. Aynı zamanda düşünceleri ve değerleri şekillendirerek farkındalık oluşturabiliyor. Hatta popüler kültürü ve tüketim alışkanlıklarını bile yönlendirebiliyor” diyerek müziğin farklı etkilerini de vurguladı.

“FATMANUR GÖÇMEZ’LE DOĞADA MÜZİK” klip link

https://youtu.be/L7dMSNKGIFg?si=BNphI5_Hhpa-wB1Q

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA