Meclis'e sunulan yeni torba yasa ile vergi cezalarında köklü değişiklikler yapılıyor. Fatura düzenlemeyen esnafa 10 bin, fatura almayan vatandaşa ise 5 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca, vergi güvenliğini artırmaya yönelik diğer düzenlemeler de yürürlüğe girecek.

Yeni torba yasayla birlikte, fatura düzenlemeyen işletmelere kesilen ceza miktarı önemli ölçüde artırıldı. Önceki düzenlemede bin lira olan ceza, artık 10 bin lira olarak uygulanacak. Bu değişiklik, esnaf ve işletmelerin vergi düzenlemelerine uyum sağlamasını teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca, birden fazla usulsüzlük tespitinde cezalar artarak, ilk tespitte iki adet 10 bin lira, ikinci tespitte ise daha yüksek cezalar uygulanacak.

Fatura almayan vatandaşlar da ceza kapsamına alındı. Eğer vatandaşlar, kendilerine fatura vermeyen işletmeleri 5 iş günü içinde ilgili makamlara ihbar etmezse, 5 bin lira ceza ödeyecekler. Bu düzenleme, fatura düzenlenmesi konusunda vatandaşların da aktif rol oynamasını ve vergi düzenlemelerine uyumu artırmayı amaçlıyor.

Torba yasa ile, çok uluslu işletmelere yönelik küresel asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Yıllık konsolide hasılatı 750 milyon Euro'yu aşan uluslararası işletmelere, kazançlarının asgari %15’ine eşit bir vergi oranı uygulanacak. Yurtiçi işletmelerde ise, hangi rakam büyükse o vergi oranı geçerli olacak. Bu düzenleme, vergi adaletini sağlamak ve uluslararası rekabeti artırmak için yapıldı.

Yeni düzenleme ile, vergi ziyaı cezası %50 artırımlı uygulanacak. Kayıt dışı faaliyetlerde bulunan ve mükellefiyet tesis ettirmemiş kişiler, daha yüksek vergi ziyaı cezaları ile karşılaşacak. Örneğin, ticari kazancı nedeniyle mükellefiyet tesis ettirmemiş bir kişi, vergi ziyaı cezası olarak daha yüksek meblağlarla karşılaşacak.

Yatırım fonları ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının bir kısmını kâr olarak dağıtması gerekecek. Bu düzenleme, fonların ve ortaklıkların elde ettikleri kazançların en az %50’sini kar payı olarak dağıtmasını zorunlu kılacak. Böylece, fonların kâr dağıtımı artırılacak ve bu fonların vergi avantajları daha şeffaf hale gelecek.

Kıymetli maden üretim ve alım-satımıyla ilgilenen mükelleflerin aktiflerinde bulunan kıymetli madenler, borsa rayiciyle değerlenerek vergilendirilecek. Bu düzenleme, kıymetli madenlerin ticaretinin şeffaflaştırılmasını ve değerleme işlemlerinin daha adil yapılmasını sağlayacak.